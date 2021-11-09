В Рыбном водитель наехал на пешехода

На место приехала скорая. Подробности уточняются.

Во вторник, 9 ноября, в Рыбном на улице Вокзальной произошло ДТП. Видео с места аварии опубликовал портал Rybnoe.net .

На место приехала скорая. Как сообщил РЗН. инфо собственный источник, ДТП произошло из-за пьяного пешехода, который упал на дорогу. По нему проехал автомобиль. Пострадавший получил переломы.

Отметим, что около места ДТП находится железная дорога. Недавно в Рыбном около железной дороги серьезную аварию устроил 19-летний водитель.