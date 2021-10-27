В Рыбном 19-летний водитель врезался в столб, пострадали четыре человека

В ДТП пострадали водитель и три пассажира: два юноши 2003 года рождения и один 2002 года рождения.

В Рыбном 19-летний водитель врезался в столб около железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло во вторник, 26 октября, около 7:30 на улице Ямской в Рыбном. 19-летний мужчина на Opel не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб.

В ДТП пострадали водитель и три пассажира: два юноши 2003 года рождения и один 2002 года рождения.