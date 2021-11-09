В Рязани ищут очевидцев аварии с мотоциклистом в Песочне

Всех, кому известна информация об аварии, попросили обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.

В Рязани ищут очевидцев аварии с мотоциклистом в Песочне. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла 20 августа 2021 года, в 19:35 на улице Большой около дома № 106.

69-летний рязанец на Mitsubishi Outlander столкнулся с мотоциклом Honda, под управлением 27-летнего местного жителя. От удара мотоцикл отбросило на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, которым управляла 57-летняя жительница Рязани.

В ДТП пострадал водитель мотоцикла, с травмами его доставили в больницу.

Всех, кому известна информация об аварии, попросили обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.

Фото аварии в соцсетях разместили очевидцы.