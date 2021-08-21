Стали известны подробности ДТП с мотоциклом возле «Глобуса»

В полиции рассказали подробности аварии с участием мотоцикла и легковушки на улице Большой. ДТП произошло в пятницу, 20 августа, около 19:30.

В полиции рассказали подробности аварии с участием мотоцикла и легковушки на улице Большой. ДТП произошло в пятницу, 20 августа, около 19:30, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 69-летний водитель автомобиля Mitsubishi при повороте налево столкнулся с мотоциклом Honda, который двигался по встречке. В результате аварии водителя мотоцикла госпитализировали.

Проводится проверка.

Напомним, ранее фото с места ДТП опубликовали очевидцы.