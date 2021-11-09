В Минздраве заявили, что в России третья волна коронавируса переросла в четвертую

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что третья волна заболевания переросла в четвертую в большинстве регионов России.

В Минздраве заявили, что в России третья волна коронавируса переросла в четвертую. Об этом пишет РИА Новости.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил, что в европейском регионе ВОЗ ситуация с COVID-19 развивается неблагоприятно. Это зависит и от ситуации в России.

На международной конференции «Молекулярная диагностика-2021» он рассказал, что в большинстве регионов третья волна заболевания переросла в четвертую.

Ранее врач-инфекционист назвал наиболее эффективный препарат для ревакцинации.