Врач-инфекционист назвал наиболее эффективный препарат для ревакцинации

По словам Евгения Тимакова, сочетание разных вакцин эффективно для предотвращения заражения, а комбинированный иммунитет сможет активнее формировать нейтрализующие антитела.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о наиболее эффективном препарате для ревакцинации. Об этом написало РИА Новости .

По словам Тимакова, эффективнее всего делать повторную вакцинацию «Спутником-V». «Побочных эффектов никаких не будет, две платформы могут дополнять друг друга. Научные данные по этому еще не опубликованы, идут исследования», — рассказал журналистам врач.

Сославшись на зарубежные исследования, инфекционист отметил, что сочетание разных вакцин эффективно предотвратит заражение, а комбинированный иммунитет сможет активнее формировать нейтрализующие антитела.

«Наиболее эффективная вакцина, которая у нас есть в стране для предотвращения тяжелого течения болезни, от летального исхода и от заболевания, на данном этапе — это вакцина „Спутник“», — подчеркнул Тимаков.