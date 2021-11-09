Умер рязанец со 100-процентным поражением легких

Евгений Корягин умер во вторник, 9 ноября, в московской клинике.

Умер рязанец со 100-процентным поражением легких. Об этом сообщила его супруга на странице « Вконтакте ».

Евгений Корягин умер во вторник, 9 ноября, в московской клинике.

«Сегодня Женечки не стало. Сердце не выдержало нагрузки. Он боролся изо всех сил, но Господь забрал его у нас. Берегите друг друга», — говорится в сообщении.

Евгений попал в больницу с 75% поражением легких, его состояние ухудшилось. Позже его перевели в Москву и подключили к ЭКМО.

Для помощи в лечении рязанцу объявили сбор средств.

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