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Рязанцу собирают деньги на лечение от COVID-19
У мужчины диагностировали 100% поражение легких. Он находится в медикаментозной коме.

Рязанцу Евгению Корягину требуется материальная помощь на лечение от коронавируса. Пост об этом в среду, 27 октября, опубликовала его жена Маргарита на личной странице «ВКонтакте».

По ее словам, у ее мужа диагностировали 100% поражения легких. В настоящее время он находится на лечении в Москве в медикаментозной коме на аппарате ЭКМО.

«Каждую секунду в его организм попадает целая куча сильнейших препаратов — антибиотики, внутривенное питание, кроверазжижающее и еще много того, что я даже назвать не смогу. Датчики постоянно измеряют давление, сатурацию, сердцебиение и другие показатели. Возле Жени круглосуточно дежурят врачи, постоянно отслеживают любые мельчайшие изменения и оперативно на них реагируют», — рассказала Маргарита.

Супруга рязанца рассказала, что врачи не дают никаких прогнозов, так как ситуация постоянно меняется.

Лечение в столичной больнице обходится дорого, несмотря на то, что большую часть лечения покрывает ОМС.

Рязанцев просят, при возможности и желании, помочь материально. Деньги можно перевести на карту Сбербанк номер 2202 2005 1270 2869, либо по номеру телефона +7 (930) 882-58-32. Маргарита Анатольевна Корягина.

«Но самое главное, я прошу всех и каждого, быть крепкими в своей вере, что Женя справится, что болезнь отступит и Женечка вернется к нам!» — заключила Маргарита.