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Сорокина сообщила, что в Рязани завершили ремонт 65 дворов
Дворы для ремонта выбирали сами рязанцы. По результатам голосования сформировали перечень дворов, в которых заменили асфальт в проездах и у домов, установили новые бордюры, освещение, отремонтировали тротуары, укрепили газоны.

В Рязани благодаря дополнительному финансированию дополнительно благоустроили 65 дворов. Об этом сообщила мэр Рязани Елена Сорокина.

Она отметила, что дворы для ремонта выбирали сами рязанцы. По результатам голосования сформировали перечень дворов, в которых заменили асфальт в проездах и у домов, установили новые бордюры, освещение, отремонтировали тротуары, укрепили газоны.

Сорокина сообщила, что работы завершили на всех объектах, их приняли специалисты горадминистрации.

«Мы не останавливаемся на достигнутом и планируем продолжить благоустройство городских пространств», — отметила мэр Рязани.

Напомним, Николай Любимов пообещал помочь с ремонтом рязанских дворов.