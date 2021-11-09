Сорокина сообщила, что в Рязани завершили ремонт 65 дворов
Дворы для ремонта выбирали сами рязанцы. По результатам голосования сформировали перечень дворов, в которых заменили асфальт в проездах и у домов, установили новые бордюры, освещение, отремонтировали тротуары, укрепили газоны.
В Рязани благодаря дополнительному финансированию дополнительно благоустроили 65 дворов. Об этом
Она отметила, что дворы для ремонта выбирали сами рязанцы. По результатам голосования сформировали перечень дворов, в которых заменили асфальт в проездах и у домов, установили новые бордюры, освещение, отремонтировали тротуары, укрепили газоны.
Сорокина сообщила, что работы завершили на всех объектах, их приняли специалисты горадминистрации.
«Мы не останавливаемся на достигнутом и планируем продолжить благоустройство городских пространств», — отметила мэр Рязани.
Напомним, Николай Любимов пообещал помочь с ремонтом рязанских дворов.