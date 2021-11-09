Николай Любимов пообещал помочь с ремонтом рязанских дворов

В 2021 году в Рязани при поддержке областного бюджета отремонтировали 65 дворов.

Во вторник, 9 ноября, губернатор Николай Любимов прокомментировал завершение ремонтных работ по благоустройству 65 рязанских дворов.

Губернатор подчеркнул, что рязанцы сами определили перечень дворов, которые нужно было отремонтировать в первую очередь, а также вместе с депутатами контролировали ход работ.

На придомовых участках и подъездах к ним заменили асфальт, бордюры, покрытие тротуаров, укрепили газон, сделали освещение. Все работы по благоустройству дворов на сегодняшний день завершены.

«Важно отметить, что выделение средств на ремонт дворов Рязани — не разовый проект. Мы рассчитываем и в дальнейшем оказывать городу поддержку в этом отношении. Это очень важное направление, от которого зависит качество жизни наших граждан», — сказал Николай Любимов.

Губернатор отметил, что по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» в 2021 году на ремонт дворов было дополнительно выделено 100 млн рублей.