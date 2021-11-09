Рязанская область изучит опыт регионов по введению QR-кодов в общественном транспорте

Об этом во вторник, 9 ноября, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Рязанская область изучит опыт регионов по введению QR-кодов в общественном транспорте. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В оперштабе сообщили, что опыт других регионов внимательно изучается, «поскольку к соблюдению масочного режима в транспорте есть много вопросов».

Ранее QR-коды в общественном транспорте уже ввели в Татарстане, Омске, Санкт-Петербурге и других регионах.