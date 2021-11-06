В Татарстане в общественном транспорте будут проверять QR-коды

В Татарстане для проезда в общественном транспорте будут требовать QR-коды. Также в регионе приостановят действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не получивших QR-код или справку о медотводе, сообщает ТАСС.

В Татарстане для проезда в общественном транспорте будут требовать QR-коды. Также в регионе приостановят действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не получивших QR-код или справку о медотводе, сообщает ТАСС .

Власти пошли на эти меры из-за ухудшения эпидемической обстановки в регионе. Режим куар-кодов введут через две недели.

Проезд в транспорте лиц старше 18 лет будет только при наличии QR-кода или справки о медотводе.

С начала пандемии в республике умер 1 041 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19. В то же время доля пожилых людей среди умерших от коронавируса достигает 85%.

«Кто-то из них не вакцинировался, кто-то поздно сделал прививку и не успел выработать антитела. Это статистика. Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет», — передает пресс-служба слова президента Татарстана Рустама Минниханова.

Глава региона поручил правительству разработать форму электронного варианта справки о медицинских противопоказаниях к вакцинации (медотвод).

Власти региона отметили низкий охват вакцинацией и среди студентов. Минниханов рекомендовал организовать учебный процесс с допуском лиц старше 18 лет на очные занятия с предоставлением QR-кода или справки о медотводе.