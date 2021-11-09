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Против ТНТ возбудили дело из-за поцелуя в шоу «Игра»
дело возбудили по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

МВД России возбудило дело против телеканала ТНТ из-за поцелуя комиков в эфир шоу «Игра». Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Романова.

Отмечается, что дело возбудили по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Сейчас полиция проводит расследование. Копию обращения также направили в Роскомнадзор.

Выпуск, где поцеловались двое комиков, показали на ТНТ 3 октября. Комик Денис Дорохов в платье невесты и парике поцеловал партнера по команде «Камызяки» Александра Панекина, который был в образе жениха. После этой сцены депутаты Госдумы сообщили, что намерены обратиться в прокуратуру.

Ранее стало известно, что шоу закрыли из-за коронавируса.