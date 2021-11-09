Против ТНТ возбудили дело из-за поцелуя в шоу «Игра»

дело возбудили по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

МВД России возбудило дело против телеканала ТНТ из-за поцелуя комиков в эфир шоу «Игра». Об этом сообщила « Лента.ру » со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Романова.

Отмечается, что дело возбудили по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Сейчас полиция проводит расследование. Копию обращения также направили в Роскомнадзор.

Выпуск, где поцеловались двое комиков, показали на ТНТ 3 октября. Комик Денис Дорохов в платье невесты и парике поцеловал партнера по команде «Камызяки» Александра Панекина, который был в образе жениха. После этой сцены депутаты Госдумы сообщили, что намерены обратиться в прокуратуру.

Ранее стало известно, что шоу закрыли из-за коронавируса.