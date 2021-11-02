Шоу «Игра» на ТНТ приостановили из-за пандемии коронавируса

Эфир готовых выпусков и съемки перенесут на неопределенный срок до стабилизации эпидемиологической обстановке в Москве.

ТНТ приостановил шоу «Игра» из-за пандемии коронавируса. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

Эфир готовых выпусков и съемки перенесут на неопределенный срок до стабилизации эпидемиологической обстановке в Москве.

7 ноября должен выйти новый выпуск шоу. На телеканале рассказали, что съемки подразумевают присутствие большого числа зрителей, их реакцию на происходящее и заполняемость зала.