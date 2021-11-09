После пропажи несовершеннолетней рязанки возбудили уголовное дело

Московский межрайонный следственный отдел Рязани возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

После пропажи несовершеннолетней Кристины Таланиной возбудили уголовное дело. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном СУ СКР.

Московский межрайонный следственный отдел Рязани возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

«Возбуждено уголовное дело для проведения следственно- оперативных мероприятий с целью установления обстоятельств исчезновения несовершеннолетней Таланиной и ее розыска», — говорится в сообщении.

Напомним, о местонахождении 16-летней Кристины Таланиной неизвестно с 28 октября 2021 года.