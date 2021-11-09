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В Рязани пропала 16-летняя девушка
Всех, кому известно местонахождение подростка, просят сообщить по телефонам +7 (800)700-54-52 или 112.

В Рязани ищут 16-летнюю Таланину Кристину Алексеевну. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

С 28 октября 2021 года ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Одежда: неизвестно.

Всех, кому известно местонахождение подростка, просят сообщить по телефонам +7 (800)700-54-52 или 112.

Напомним, летом девушка вместе с подругой сбежала из оздоровительного лагеря. Их нашли в Самаре.