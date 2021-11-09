В Рязани пропала 16-летняя девушка
Всех, кому известно местонахождение подростка, просят сообщить по телефонам +7 (800)700-54-52 или 112.
В Рязани ищут 16-летнюю Таланину Кристину Алексеевну. Об этом
С 28 октября 2021 года ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.
Одежда: неизвестно.
Всех, кому известно местонахождение подростка, просят сообщить по телефонам +7 (800)700-54-52 или 112.
Напомним, летом девушка вместе с подругой сбежала из оздоровительного лагеря. Их нашли в Самаре.