Суд вновь отклонил возвращение уголовного дела Карабасова прокуратуре

Адвокат Эдуард Видакас заявил, что объекты на детской площадке в Лесопарке осмотрел специалист, который установил, что их габариты существенно различаются с данными проверки судебной экспертизы.

В понедельник, 8 ноября, в Советском районном суде прошло очередное заседание по делу бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова.

Адвокат Эдуард Видакас заявил, что объекты на детской площадке в Лесопарке осмотрел специалист, который установил, что их габариты существенно различаются с данными проверки судебной экспертизы.

Судья отметил, что в момент оплаты работ по установке оборудования на детской площадке по муниципальному контракту, они фактически еще не были выполнены. Он добавил, что различия между габаритными размерами оборудования не имеют юридического характера для оценки действий.

Еще один представитель защиты Сергей Крюков обратил внимание, что в документах уголовного дела Карабасов указан как представитель государственного органа, а он является муниципальным служащим.

«В данном случае тот набор правомочий о котором может говорить обвинительное заключение не совсем совпадает, муниципальный служащий не является государственным», — сообщил адвокат.

Юрист отметил, что в обвинительном заключении четко не расписано, каким образом начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев подчинялся экс-руководителя горадминистрации в силу устава.

«Указано, что Ковалев подчинялся одному из заместителей администрации Луканцову, который его курировал. На основании каких должностных инструкций и полномочий Ковалев подчинялся Карабасову в обвинительном заключении неясно», — продолжил представитель защиты.

Крюков рассказал, что по материалам уголовного дела у подзащитного план совершения преступления возник в феврале 2018. В мае 2018 года прошел аукцион и у представителя прокуратуры, стороны обвинений и контрольно-счетной палаты не возникло вопросов. В этом случае, считает адвокат, Карабасов не мог придумать план, допускающий, что ООО «Уютный двор» выиграет данный аукцион и это «неустранимое противоречие».

Представитель защиты подчеркнул, что из обвинительного заключения также следует, что растрата имущества детской площадки и ущерб оценены в 4 млн 900 тысяч. Но в заключениях четырех экспертиз приведена разная сумма.

«Защите не представляется возможным узнать, почему ущерб равен этой цифре», — указал юрист.

В возвращении дела прокурору суд отказал. Следующее заседание состоится 9 ноября в 10:00.

Напомним, Сергея Карабасова освободили из-под домашнего ареста.