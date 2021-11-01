Сергея Карабасова освободили из-под домашнего ареста

Вместо домашнего ареста суд избрал меру пресечения в виде «запрета определенных действий».

Сергея Карабасова освободили из-под домашнего ареста. Об этом РЗН. инфо сообщил его адвокат Эдуард Видакас.

Заседание, на котором рассмотрели апелляцию стороны защиты бывшего мэра, прошло 1 ноября в Рязанском областном суде.

Адвокат Видакас сообщил, что судебное следствие по уголовному делу о детской площадке в Лесопарке фактически окончено. По его словам, Сергей Карабасов уже не сможет на него повлиять.

Вместо домашнего ареста суд избрал меру пресечения в виде «запрета определенных действий».

Напомним, что суд продлил домашний арест Сергею Карабасову и Игорю Ковалеву до 2022 года. Вопрос рассмотрели на очередном судебном заседании. Сторона обвинения попросила суд продлить домашний арест. Адвокаты подсудимых ходатайствовали о смягчении меры пресечения, заменив домашний арест на запрет определенных действий.

Также суд постановил провести следующее заседание 8 ноября, так как у Карабасова появилось два новых представителя защиты и им необходимо время, чтобы ознакомиться с делом. После этого заседания будут проводиться ежедневно.

По версии следствия, Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключило контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались.

Начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых гендиректор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов получил более 4,9 млн рублей из городского бюджета.