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Сбивший пешеходов в Подмосковье подросток узнал о случившемся от полицейских
На допросе подросток признался, что не заметил сбитых людей. Они вместе с другом после аварии сбежали, бросив машину на месте ДТП.

В подмосковном Дрожжино 16-летний подросток узнал, что сбил пешеходов, только на допросе. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам виновника аварии Тиморшаха Мирвейса, автомобиль он взял у отца. Мать ничего не знала, а сам школьник тщательно скрывал это.

Утром подросток вновь взял у родителей автомобиль и позвал с собой друга. Они покатались по району, после чего возвращались обратно. Внезапно попутный автомобиль резко затормозил. Парень утверждает, что надавил на тормоза, но в машине сработала система антиблокировки колес, в результате чего он не сумел остановиться и попытался уйти от столкновения. Машину занесло, и она ударилась о белый BMW, после чего остановилась на пешеходном переходе.

На допросе подросток признался, что не заметил сбитых людей. Они вместе с другом после аварии сбежали, бросив машину на месте ДТП.