В Подмосковье подросток на «Фольксвагене» сбил женщину с ребенком
После аварии виновник ДТП скрылся.
В Подмосковье подросток на «Фольксвагене» сбил женщину с ребенком. Об этом сообщил telegram-канал «
Инцидент случился в понедельник, 8 ноября, в подмосковном Дрожжино. 16-летний Тиморшах Мирвейс взял у отца автомобиль Volkswagen Touareg и сбил женщину с 12-летним ребенком. Они переходили дорогу по пешеходному переходу.
После аварии подросток скрылся. Правоохранители нашли его дома. В ближайшее время их доставят в отдел полиции.
Пострадавших женщину и ребенка госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
Фото «Плохие новости»