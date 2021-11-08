В Подмосковье подросток на «Фольксвагене» сбил женщину с ребенком

После аварии виновник ДТП скрылся.

В Подмосковье подросток на «Фольксвагене» сбил женщину с ребенком. Об этом сообщил telegram-канал « 112 ».

Инцидент случился в понедельник, 8 ноября, в подмосковном Дрожжино. 16-летний Тиморшах Мирвейс взял у отца автомобиль Volkswagen Touareg и сбил женщину с 12-летним ребенком. Они переходили дорогу по пешеходному переходу.

После аварии подросток скрылся. Правоохранители нашли его дома. В ближайшее время их доставят в отдел полиции.

Пострадавших женщину и ребенка госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Фото «Плохие новости»