Рязанский суд перенес апелляцию по делу экс-мэра Рыбного

Ранее его обвиняли в присвоении трехкомнатной квартиры.

Рязанский суд перенес апелляцию по делу экс-мэра Рыбного Михаила Панфилова. Об этом « МК в Рязани » сообщили в пресс-службе органа.

Новую дату назначили на 15 ноября по ходатайству прокурора для ознакомления с материалами дела.

Ранее Панфилова обвинили, что будучи мэром Рыбного в декабре 2015 года он получил трехкомнатную служебную квартиру, затем исключил эту квартиру из категории специализированного жилищного фонда и заключил сам с собой договор социального найма, не являясь при этом нуждающимся. Тогда суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор вынесли после повторного рассмотрения уголовного дела.

Недавно прокуратура обжаловала приговор.