Прокуратура обжаловала приговор экс-мэру Рыбного Михаилу Панфилову
Соответствующее апелляционное представление поступило в суд.
Прокуратура обжаловала приговор экс-мэру Рыбного Михаилу Панфилову. Об этом сообщил
Соответствующее апелляционное представление поступило в суд.
Панфилова обвинили, что будучи мэром Рыбного в декабре 2015 года он получил трехкомнатную служебную квартиру, затем исключил эту квартиру из категории специализированного жилищного фонда и заключил сам с собой договор социального найма, не являясь при этом нуждающимся.
Рыбновский суд назначил Панфилову штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор вынесли после повторного рассмотрения уголовного дела.