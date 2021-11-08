Рязанцы с QR-кодами предложили доставить непривитым товары из торговых центров

Рязанцам предлагают привезти из торговых центров необходимые товары.

Рязанцы, у которых есть QR-коды, предложили доставить непривитым жителям города из торговых центров товары за деньги. Объявления с такими предложениями появились на сайте Avito.

Рязанцам предлагают привезти из торговых центров необходимые товары.

«В связи с последними ковидными ограничениями, вход в ТРЦ и ТЦ разрешен только людям, имеющим QR-код. У меня такой имеется, могу выполнить какое-нибудь поручение для вас. Пишите, договоримся», — говорится в одном из объявлений.

Стоимость за «услуги» варьируется от 350 до 1000 рублей.

Напомним, систему QR-кодов в Рязанской области продлили до 15 ноября.