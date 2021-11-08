Прокурором Московского района Рязани стал Владислав Моисейчев

По данным журналистов, он работает на должности на протяжении недели.

Новым прокурором Московского района стал Владислав Моисейчев. Об этом сообщило рязанское издание «Новой газеты» .

По информации журналистов, Моисейчев работает в должности районного прокурора на протяжении недели. Изменения внесены на сайте регионального органа.

Ранее он в течение четырех лет возглавлял Касимовскую межрайонную прокуратуру. До этого он был прокурором Ясногорского района Тульской области и заместителем прокурора Зареченского района Тулы.

Предыдущий глава прокуратуры Московского района Рязани Юрий Дубровин вышел на пенсию в августе 2021 года.

Фото: сайт прокуратуры Тульской области