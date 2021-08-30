В Рязанской прокуратуре опровергли увольнение начальника отдела собственной безопасности

Из органов прокуратуры уволились Роман Шмельков и Юрий Дубровин. Ранее сообщалось, что в Рязанской области уволились три высокопоставленных прокурора.

В Рязанской прокуратуре опровергли увольнение начальника отдела собственной безопасности. Сергей Князев продолжает работать, речь об увольнении не идет.

Как сообщил РЗН. инфо источник в правоохранительных органах, Роман Шмельков и Юрий Дубровин уволились в связи с выходом на пенсию. Дубровин возглавлял прокуратуру Московского района, а Шмельков — Советского.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области уволились три высокопоставленных прокурора.