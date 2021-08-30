\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 30
29°
Втр, 31
31°
Срд, 01
23°
ЦБ USD 73.57 -0.42 31/08
ЦБ EUR 86.81 -0.22 31/08
Нал. USD 73.30 / 74.00 13:01
Нал. EUR 86.54 / 87.18 11:02
Новости
Публикации
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
1
3 843
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
12 976
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
5 596
Рязанские чиновники взяли курс на ледяной коллапс в городе
Ситуация, когда зимой в морозы квартиры недотапливают,...
23 августа 15:21
11
13 086
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской прокуратуре опровергли увольнение начальника отдела собственной безопасности
Из органов прокуратуры уволились Роман Шмельков и Юрий Дубровин. Ранее сообщалось, что в Рязанской области уволились три высокопоставленных прокурора.

В Рязанской прокуратуре опровергли увольнение начальника отдела собственной безопасности. Сергей Князев продолжает работать, речь об увольнении не идет.

Как сообщил РЗН. инфо источник в правоохранительных органах, Роман Шмельков и Юрий Дубровин уволились в связи с выходом на пенсию. Дубровин возглавлял прокуратуру Московского района, а Шмельков — Советского.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области уволились три высокопоставленных прокурора.