Полиция рассказала подробности ДТП на улице Дзержинского, где сбили двух пешеходов

Пешеходы получили травмы. Им оказали медпомощь.

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала фото с места ДТП на улице Дзержинского, где сбили двух пешеходов.

ДТП произошло примерно в 18:35 в Рязани у домов №№ 74-75 по улице Дзержинского. 37-летний рязанец на Lada Vesta сбил 20-летнюю и 27-летнего местных жителей, которые переходили дорогу не по «зебре».

Пешеходы получили травмы. Им оказали медпомощь.

Проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.