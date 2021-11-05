В Рязани на улице Дзержинского сбили двух пешеходов

В Рязани в четверг, 4 ноября, около 18:35 на улице Дзержинского сбили двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани в четверг, 4 ноября, около 18:35 на улице Дзержинского сбили двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло напротив домов № 74-76. По предварительной информации, водитель 1984 года рождения на «Ладе Веста» сбил двух человек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадали девушка 2001 и молодой человек 1993 года рождения. Пешеходы обращались за медицинской помощью.

Проводится проверка.