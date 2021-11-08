Детектив планирует запросить результаты тестирования мужа пропавшей рязанки

Ранее результаты полиграфа с программы требовал запросить адвокат Максим Калинов.

Детектив Екатерина Шумякина планирует запросить результаты тестирования мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Ранее Шумякина на личной странице в Instagram заявила, что Елену Логунову убил ее муж — Александр Логунов. Под публикацией одна из пользователей посоветовала запросить у полиграфолога Романа Устюжанина результаты тестирования. Роман проверял Александра Логунова в программе «На самом деле» на Первом канале.

Детектив согласилась и сообщила, что напишет полиграфологу.

Ранее результаты полиграфа с программы требовал запросить адвокат Максим Калинов.