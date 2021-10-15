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Адвокат запросил результаты исследования на полиграфе мужа пропавшей Елены Логуновой
Ранее Александр Логунов проходил полиграф в программе «На самом деле» на Первом канале.

Адвокат Максим Калинов запросил результаты исследования на полиграфе мужа пропавшей рязанки Александра Логунова. Об этом он сообщил корреспонденту РЗН.инфо.

Ранее Александр Логунов проходил полиграф в программе «На самом деле» на Первом канале. Калинов просит приобщить данные результатов полиграфа к материалам уголовного дела, так как на сайте канала было указано, что муж пропавшей рязанки не прошел исследование и солгал, отвечая на значимые вопросы.

«Если следователь центрального аппарата СК откажет мне в удовлетворении данного ходатайства, то я сам лично направлю адвокатский запрос на программу „На самом деле“ на Первом канале и результаты исследования Логунова Александра на полиграфе в бумажном виде будут мне предоставлены», — отметил адвокат.

Адвокат матери пропавшей Елены Логуновой рассказал, что ранее он также неоднократно писал ходатайства о проведении в отношении Александра Логунова еще одного полиграфа.

Калинов также рассказал, что он написал еще одно ходатайство. Оно касается допроса конкретных лиц, которые знают Александра Логунова.

«Сегодня мной написано ходатайство о допросе конкретных лиц, обсуждавшие ситуацию с исчезновением Елены Логуновой на различных форумах, некоторые знают Логунова Александра и пишут о нем нелицеприятные вещи и еще много фактов. Убежден, как бывший следователь, что следствию, чтобы установить истину по делу, помимо оперативной работы, необходимо сосредоточить работу на допросах лиц, которым известна хоть какая-либо информация, проводить очные ставки, именно так раскрываются преступления совершенные в условиях неочевидности», — рассказал специалист.