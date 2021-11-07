В Рязанской области усилят противокоронавирусные ограничения. Об этом губернатор Николай Любимов
Глава региона отметил, что в Рязанской области введут дополнения к мерам, принятым ранее.
«Мы усиливаем контроль. В крупных торговых центрах строго соблюдаются ограничения, но в небольших магазинах этого нет, так же, как и на транспорте. Мы будем разъяснять, что соблюдать их крайне необходимо», — сказал Любимов.
По его словам, режим работы общепита сократится до 21 часа.
Он добавил, что продолжится кампания по привлечению людей к вакцинации, в том числе за счет внедрения QR-кодов.
«На крупных предприятиях тоже будем требовать соблюдения этих ограничений. Руководство должно понимать свою ответственность», — сказал Любимов.
Он назвал вакцинацию единственной возможностью справиться с инфекцией.
Напомним, глава Минздрава Михаил Мурашко приезжал в Рязань 6 ноября.
Ранее в Рязанской области систему QR-кодов продлили до 15 ноября.