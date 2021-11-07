В Рязанской области усилят противокоронавирусные ограничения

Глава региона отметил, что в Рязанской области введут дополнения к мерам, принятым ранее.

В Рязанской области усилят противокоронавирусные ограничения. Об этом губернатор Николай Любимов сообщил на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко.

Глава региона отметил, что в Рязанской области введут дополнения к мерам, принятым ранее.

«Мы усиливаем контроль. В крупных торговых центрах строго соблюдаются ограничения, но в небольших магазинах этого нет, так же, как и на транспорте. Мы будем разъяснять, что соблюдать их крайне необходимо», — сказал Любимов.

По его словам, режим работы общепита сократится до 21 часа.

Он добавил, что продолжится кампания по привлечению людей к вакцинации, в том числе за счет внедрения QR-кодов.

«На крупных предприятиях тоже будем требовать соблюдения этих ограничений. Руководство должно понимать свою ответственность», — сказал Любимов.

Он назвал вакцинацию единственной возможностью справиться с инфекцией.

Напомним, глава Минздрава Михаил Мурашко приезжал в Рязань 6 ноября.

Ранее в Рязанской области систему QR-кодов продлили до 15 ноября.