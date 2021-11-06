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Виктора Боярченкова похоронят 7 ноября
Главу Сапожковского района Виктора Боярченкова похоронят в воскресенье, 7 ноября. Церемония прощания пройдет в РДК «Надежда» на улица Советской, 15 в Сапожке с 10:00 до 11:00, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Главу Сапожковского района Виктора Боярченкова похоронят в воскресенье, 7 ноября. Церемония прощания пройдет в РДК «Надежда» на улица Советской, 15 в Сапожке с 10:00 до 11:00, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Отпевание будет проходить в храме Святителя Николая Чудотворца.

Соболезнования по поводу смерти Виктора Боярченкова выразил губернатор Николай Любимов.

«Вчера ушел из жизни глава Сапожковского района Виктор Боярченков. Он был ответственным, отзывчивым и открытым человеком, не жалевшим сил для своих земляков. За годы работы Виктор Юрьевич многое сделал для развития родного края и воспитания сапожковской молодежи. Мои глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Виктора Юрьевича. Светлая память», — написал Любимов на своих страницах в соцсетях.

Напомним, Боярченков скончался на 55-м году жизни.