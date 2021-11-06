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Ушел из жизни глава Сапожковского района Виктор Боярченков
В пятницу, 5 ноября, на 55-м году жизни в Шиловском межмуниципальном медицинском центре скончался глава Сапожковского района Виктор Боярченков. Об этом сообщает «Медиарязань».

В пятницу, 5 ноября, на 55-м году жизни в Шиловском межмуниципальном медицинском центре скончался глава Сапожковского района Виктор Боярченков. Об этом сообщает «Медиарязань».

По неофициальной информации, он умер от онокологического заболевания.

Виктор Боярченков родился 27 ноября 1966 года в рабочем поселке Сапожок. По окончании средней школы в 1988 году поступил в Рязанский государственный педагогический институт имени Есенина, учился по специальности «физическое воспитание». Работал учителем в школе. С 1989 года занимал должность второго секретаря Сапожковского райкома ВЛКСМ. С 1990 года — директор Сапожковской детско-юношеской спортивной школы, позже — директор ТОО «БАКС».

В 2000 году был назначен на должность первого замглавы администрации Сапожковского муниципального района. С 2004 года являлся заместителем директора ООО «Сапожковская производственно-строительная компания». В 2008 году был впервые избран главой Сапожковского муниципального района.