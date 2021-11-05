В Рязани начали курсировать бесплатные автобусы до единого центра вакцинации

По поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова для жителей организовали работу бесплатных автобусов до единого центра вакцинации на улице Каширина, 1Б. С 5 ноября автобусы будут ходить ежедневно.

По поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова для жителей организовали работу бесплатных автобусов до единого центра вакцинации на улице Каширина, 1Б. С 5 ноября автобусы будут ходить ежедневно, в том числе в выходные и праздники, сообщает пресс-служба правительства области.

Автобусы брендированы соответствующими надписями и будут следовать с остановками по трем маршрутам.

После прививки рязанцы также могут воспользоваться этими автобусами, чтобы доехать из центра до своей остановки.

Подробности и расписание маршрутов — по ссылке.