\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
10°
Сбт, 06
Вск, 07
ЦБ USD 71.49 0.01 04/11
ЦБ EUR 82.81 -0.15 04/11
Нал. USD 70.70 / 71.65 16:03
Нал. EUR 81.55 / 82.65 16:03
Новости
Публикации
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
Вчера 14:21
4 647
Куда пойти рязанцам без QR-кода?
И если вы не успели получить QR-код, то есть несколько...
1 ноября 19:10
17 863
В Рязани выбрали лауреатов главной театральной премии года
31 октября в Рязанском театре драмы наградили победител...
1 ноября 14:38
4 129
Как прошел первый день проверки QR-кодов в Рязани
В Рязанской области с 30 октября ужесточили коронавирус...
30 октября 21:20
12 835
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани начали курсировать бесплатные автобусы до единого центра вакцинации
По поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова для жителей организовали работу бесплатных автобусов до единого центра вакцинации на улице Каширина, 1Б. С 5 ноября автобусы будут ходить ежедневно.

По поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова для жителей организовали работу бесплатных автобусов до единого центра вакцинации на улице Каширина, 1Б. С 5 ноября автобусы будут ходить ежедневно, в том числе в выходные и праздники, сообщает пресс-служба правительства области.

Автобусы брендированы соответствующими надписями и будут следовать с остановками по трем маршрутам.

После прививки рязанцы также могут воспользоваться этими автобусами, чтобы доехать из центра до своей остановки.

Подробности и расписание маршрутов — по ссылке.