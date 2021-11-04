В Рязани пустят бесплатные автобусы до единого центра вакцинации

В Рязани начинают курсировать автобусы, на которых горожане могут бесплатно добраться до единого центра вакцинации. Их пустят с 5 ноября.

В Рязани начинают курсировать автобусы, на которых горожане могут бесплатно добраться до единого центра вакцинации. Их пустят с 5 ноября.

По поручению главы региона Николая Любимова в Рязани ежедневно, без учета выходных и праздничных дней, начинают курсировать автобусы, на которых жители могут бесплатно добраться до единого центра вакцинации на улице Каширина, 1Б. Автобусы брендированы соответствующими надписями и будут следовать с остановками для посадки желающих пройти вакцинацию в центре по трем маршрутам.

Первый маршрут начинается в Дашково-Песочне с остановки на улице Новоселов, 54. Оттуда автобусы будут отправляться в 08:00, в 10:00, в 12:00, в 15:00, в 17:00 и в 19:00. С остановки «Горбольница № 11» автобусы будут отъезжать в 08:10, в 10:10, в 12:10, в 15:10, в 17:10 и в 19:10. По этому маршруту отправиться в единый центр вакцинации можно и с остановки «Площадь Свободы»: оттуда автобусы будут стартовать в 08:25, в 10:25, в 12:25, в 15:25, в 17:25 и в 19:25.

Из района Недостоево маршрут следования автобусов в Единый центр вакцинации начинается на остановке общественного транспорта «Улица Сельских строителей, 1В», где в автобус можно будет сесть в 08:00, в 10:00, в 12:00, в 15:00, в 17:00 и в 19:00. С остановки общественного транспорта «Аптека» (улица Интернациональная) автобусы будут отправляться в 08:10, в 10:10, в 12:10, в 15:10, в 17:10 и в 19:10. Отправление с остановки «Клуб завода ТКПО» — в 08:20, в 10:20, в 12:20, в15:20, в 17:20, в 19:20. С остановки «Таможня» — в 08:25, в 10:25, в 12:25, в 15:25, в 17:25 и в19:25.

Третий маршрут начинается в Горроще на остановке «Улица Березовая». Там в автобус можно сесть в 08:00, в 10:00, в 12:00, в 15:00, в 17:00 и в 19:00. От остановки «Школа» (на улице Черновицкая) автобусы будут отправляться в 08:05, в 10:05, в 12:05, в 15:05, 17:05, 19:05. На остановке «Полетаевский рынок» в автобус будет отходить в 08:15, в 10:15, в 12:15, в 15:15, в 17:15 и в 19:15. С остановки «Улица Гагарина» отправиться на вакцинацию горожане смогут в 08:25, в 10:25, в 12:25, в 15:25, в 17:25 и в 19:25.

Предполагается, что после прохождения вакцинации горожане смогут воспользоваться теми же автобусами одного из трех маршрутов, которые по пути следования из единого центра вакцинации будут останавливаться для высадки пассажиров на тех же остановках.

Единый центр вакцинации на улице Каширина, 1Б организован региональным министерством здравоохранения совместно с Центром бережливого производства на территории технопарка РИНТЦ в «Точке кипения», предоставленного Корпорацией развития Рязанской области. Ежедневный график работы центра — с 8:00 до 20:00. В нем одновременно ведут прием более 50 медицинских специалистов: оказывается помощь в заполнении документов, проводится предварительный медицинский осмотр, ставится вакцина. Центр рассчитан на ежедневное обслуживание до 1,8 тысяч горожан с возможностью расширения пропускной способности до 3 тысяч человек в день. Вакцинация проводится «Ступником V», можно поставить как первый, так и второй компонент, а также пройти ревакцинацию. Для получения вакцины предварительной записи не требуется: прием и вакцинация проводятся при предъявлении горожанином паспорта и СНИЛСа.