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Площадь пожара на рынке в Сасове достигла 200 квадратных метров
В Сасове возгорание на крытом рынке удалось локализовать в 13:35, площадь пожара составляет 200 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Сасове возгорание на крытом рынке удалось локализовать в 13:35, площадь пожара составляет 200 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар тушат 20 человек и 5 единиц техники.

Напомним, торговый павильон рынка «Меркурий» вспыхнул утром в пятницу, 5 ноября. Из-за сильного задымления пожарные не могли найти очаг возгорания.