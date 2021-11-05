Площадь пожара на рынке в Сасове достигла 200 квадратных метров
В Сасове возгорание на крытом рынке удалось локализовать в 13:35, площадь пожара составляет 200 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Сасове возгорание на крытом рынке удалось локализовать в 13:35, площадь пожара составляет 200 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Пожар тушат 20 человек и 5 единиц техники.
Напомним, торговый павильон рынка «Меркурий» вспыхнул утром в пятницу, 5 ноября. Из-за сильного задымления пожарные не могли найти очаг возгорания.