Площадь пожара на рынке в Сасове достигла 200 квадратных метров

В Сасове возгорание на крытом рынке удалось локализовать в 13:35, площадь пожара составляет 200 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.