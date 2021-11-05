Детектив обратилась к рязанцам за помощью в поисках Елены Логуновой

Частный детектив Екатерина Шумякина обратилась к рязанцам с просьбой помочь в поисках пропавшей Елены Логуновой. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Частный детектив Екатерина Шумякина обратилась к рязанцам с просьбой помочь в поисках пропавшей Елены Логуновой. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Нужна помощь добровольцев на поиски в Рязани 6 ноября», — написала Шумякина.

По предварительной информации, сбор назначили у Сысоевского кладбища в 11:00.

Добровольцы уже искали след Елены Логуновой 9 октября. Собрались около 60 человек и прочесывали лесополосу.

Напомним, 3 ноября мать пропавшей 26-летней рязанки вновь обратилась к общественности. Она попросила неравнодушных откликнуться, если они видели похожую на Елену девушку. Женщина верит, что ее дочь жива и продолжает ее поиски.