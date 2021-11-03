Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой вновь обратилась к рязанцам

Наталия Логунова попросила неравнодушных откликнуться, если они видели похожую на Елену девушку, и связаться с ней по номеру телефона: +7 (903) 836-88-61.

Мать пропавшей 26-летней рязанки вновь обратилась к общественности. Она попросила неравнодушных откликнуться, если они видели похожую на Елену девушку. Женщина верит, что ее дочь жива и продолжает ее поиски.

«Помогите вернуть нашу дочь домой. Последние ее слова о том, что дети всю ночь не спали и ночь была ужасной, не дает нам покоя. Как? Почему? Зачем наша дочь ушла, по словам супруга, в магазин без сил?! Мы все очень сильно ее ждем и не прекращаем молиться за ее возвращение ни на один день, несмотря на все вранье вокруг нашей семьи!» — сообщила Наталия Кошелева.

По словам женщины, она уверена, что если бы ее дочь была мертва, то за три месяца полиция смогла бы найти ее тело. Мать Елены отметила, что по всей стране пропадают сотни тысяч людей и многие из них не помнят, кто они такие.

«Это своеобразный бизнес среди попрошаек. Они не помнят кто они и откуда. Тоже самое, что современное рабство… Я прошу неравнодушных людей еще раз посмотреть на фото моей дочери! Возможно, вы ее узнаете и сообщите, где видели похожего на нее человека!» — заключила она.