В рязанском ТЦ «Квартал» при входе не проверяют QR-коды

В ТЦ «Квартал» на пересечении улиц Станкозаводской и Интернациональной проверка QR-кодов не проводится. Об этом сообщил корреспондент РЗН. инфо.

В ТЦ «Квартал» на пересечении улиц Станкозаводской и Интернациональной проверка QR-кодов не проводится. Об этом сообщил корреспондент РЗН. инфо.

По его словам, покупатели во мнениях разошлись: одни говорят, что проверку на входе «отменили на праздник», другие — что «ее и три дня назад не было».

Напомним, по распоряжению губернатора Рязанской области систему QR-кодов до 15 ноября. Соответствующее распоряжение Николая Любимова опубликовали в среду, 3 ноября. Теперь кроме учреждений культуры, спорта и общественного питания, бань, саун, ТРЦ QR-код (или документ, его заменяющий) наряду с подтверждением личности владельца потребуется для посещения салонов красоты.