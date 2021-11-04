Фигурант дела о взрыве на заводе в Шиловском районе обжаловал арест

Один из задержанных по делу о взрыве на заводе в поселке Лесной обжаловал свой арест, сообщает «МК в Рязани».

Один из задержанных по делу о взрыве на заводе в поселке Лесной обжаловал свой арест, сообщает «МК в Рязани».

В суд 1 ноября поступила апелляционная жалоба на решение об аресте Сергея Нистраткина.

Ранее, 25 октября, Басманный районный суд Москвы арестовал учредителя компании ООО «Разряд» Александра Егоршина и генерального директора организации Сергея Нистраткина. Оба фигуранта отправлены в СИЗО до 22 декабря.

Напомним, утром 22 октября в поселке Лесной Шиловского района при взрыве на ООО «Рязряд» на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» погибли 17 человек. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха.

Возбуждено уголовное дело. Известна предварительная причина взрыва.