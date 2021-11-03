В Рязани бывший медработник получила условный срок за взятки

За пять эпизодов получения взятки бывший медработник получила 7,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

В Рязани бывший медработник получила условный срок за взятку. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

С июля 2017 года по октябрь 2020 рязанка замещала должности главной медсестры, заместителя главврача и главного врача медсанчасти предприятия. Женщина получала от подчиненных деньги за за общее покровительство и попустительство по служебной деятельности. Также обвиняемая распределяла премии из единого поощрительного фонда.

Общая сумма полученных взяток составила 900 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ФСБ России по Рязанской области.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 290, пункта «в» части 5 статьи 290 УК РФ.

За пять эпизодов получения взятки, в том числе и в крупном размере, бывший медработник получила 7,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.