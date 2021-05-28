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Бывшего рязанского медработника обвиняют в получении взятки
Рязанка обвиняется в пяти эпизодах получения взяток. Против нее возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 290, пункта «в» части 5 статьи 290 УК РФ.

Бывшего рязанского медработника обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

В период с июля 2017 года по октябрь 2020 года в разное время замещая должности главной медсестры, заместителя главного врача и главного врача медсанчасти предприятия, рязанка получала от подчиненных денежное вознаграждение за общее покровительство и попустительство по служебной деятельности. Также обвиняемая распределяла премии из единого поощрительного фонда.

Общая сумма полученных взяток составила 900 тысяч рублей. В ходе следствия женщина полностью признала свою вину.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ФСБ России по Рязанской области.

Рязанка обвиняется в пяти эпизодах получения взяток. Против нее возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 290, пункта «в» части 5 статьи 290 УК РФ.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.