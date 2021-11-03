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В Минздраве предложили сократить действие QR-кода с года до шести месяцев
По словам автора предложения срок действия сертификата о вакцинации был рассчитан на менее агрессивный уханьский штамм.

В Минздраве предложили сократить действие QR-кода с года до шести месяцев. Об этом пишут «Известия».

Во вторник, 2 ноября, главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев предложил сократить время действия QR-кода после прививки.

По словам Токарева, сертификат о вакцинации был рассчитан на менее агрессивный уханьский штамм коронавируса. Врач предложил сократить срок действия сертификата до шести месяцев.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в России ввели нерабочие дни.