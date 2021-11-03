Следователи начали проверку по факту гибели 29-летнего мужчины в Рязанской области

Тело мужчины обнаружили в 50 метрах от его дома местные жители. Около десяти часов утра они сообщили об этом в экстренные службы.

Следователи начали проверку по факту гибели 29-летнего Сергея Лебедева в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Тело мужчины обнаружили в 50 метрах от его дома местные жители. Около десяти часов утра они сообщили об этом в экстренные службы.

Мужчина проживал в слободе Большая Дорога.

Кораблинский межрайонный следственный отдел начал проверку по факту гибели мужчины.

Напомним, мужчину искали с начала осени. Он пропал 21 сентября.