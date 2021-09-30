В Рязанской области пропал 29-летний мужчина
Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят позвонить по телефону +7 (4912)51-21-71
В Рязанской области пропал 29-летний мужчина. Об этом
В Сапожковском районе пропал Лебедев Сергей Юрьевич 1992 года рождения. С 21 сентября его местоположение неизвестно.
Приметы: рост рост 165-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.
Одежда: камуфлированная куртка, черный свитер, черные спортивные брюки, сланцы.
Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят позвонить по телефону +7 (4912)51-21-71