В Рязанской области пропал 29-летний мужчина

Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят позвонить по телефону +7 (4912)51-21-71

В Рязанской области пропал 29-летний мужчина. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».

В Сапожковском районе пропал Лебедев Сергей Юрьевич 1992 года рождения. С 21 сентября его местоположение неизвестно.

Приметы: рост рост 165-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.

Одежда: камуфлированная куртка, черный свитер, черные спортивные брюки, сланцы.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят позвонить по телефону +7 (4912)51-21-71