Рязанский минздрав вновь опроверг информацию о закончившейся вакцине «Спутник Лайт»

Ранее на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте» с официального аккаунта регионального минздрава сообщали, что вакцина в регионе полностью закончилась «в связи с возросшей активностью желающих привиться».

Рязанский минздрав вновь опроверг информацию о закончившейся вакцине «Спутник Лайт». Об этом в РЗН. инфо сообщили в региональном министерстве в среду, 3 ноября.

«Небольшое количество вакцины „Спутник Лайт“ появилось в начале ноября и распределено между медицинскими учреждениями области. Применяется только для ревакцинации или для переболевших из групп риска по назначению лечащего врача ввиду ограниченного количества», — говорится в сообщении.

Ранее на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте» с официального аккаунта регионального минздрава сообщали, что вакцина в регионе полностью закончилась «в связи с возросшей активностью желающих привиться».