В рязанском минздраве опровергли информацию об отсутствии вакцины «Спутник Лайт»

Ранее сообщалось, что вакцина в Рязанской области закончилась.

В рязанском минздраве опровергли информацию об отсутствии вакцины «Спутник Лайт». Об этом во вторник, 2 ноября, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время вакцина „Спутник Лайт“ в регионе есть в ограниченном количестве и применяется только для ревакцинации и вакцинации официально переболевших COVID-19», — подчеркнули в минздраве.

Ранее PROгород сообщил, что вакцина «Спутник Лайт» в Рязанской области закончилась.