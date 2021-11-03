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Мэрия рассказала, какие маршруты в Рязани отменят в следующем году
С 5 мая 2022 перестанут работать коммерческие перевозчики, обслуживающие маршруты №№ 33аМ2 «улица Новоселов, 60 — поселок Южный», 47бМ2 «улица Новоселов, 60 — поселок Дягилево (улица Коняева)», 50аМ2 «улица Княжье Поле — поселок Южный», 65бМ2 «Психбольница — ДПР-5».

В следующем году в Рязани прекратят работу несколько перевозчиков. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 5 мая 2022 перестанут работать коммерческие перевозчики, обслуживающие маршруты №№ 33аМ2 «улица Новоселов, 60 — поселок Южный», 47бМ2 «улица Новоселов, 60 — поселок Дягилево (улица Коняева)», 50аМ2 «улица Княжье Поле — поселок Южный», 65бМ2 «Психбольница — ДПР-5».

С мая планируют отменить маршруты регулярных перевозок №№ 33бМ2 «улица Новоселов, 60 — поселок Южный», 62аМ2 «поселок Мехзавода — Олимпийский городок», 65аМ2 «Психбольница — ДПР-5», 66бМ2 «ЗАО Русская кожа — ДПР-5», 68аМ2 «поселок Юбилейный — Трудовая улица (поселок Шлаковый)», 95аМ2 «поселок Юбилейный — МЖК «Кальное» — ТЦ «Круиз», 99бМ2 «станция Лесок — поселок Никуличи (ОЭМЗ института «Гинцветмет»)".

Также планируется отменить маршруты, которые уже не обслуживаются более полугода — №№ 34М3 «улица Новоселов, 60 — Недостоево», 31 М² «улица Новоселов, 60 — поселок Дягилево (улица Коняева)», 41аМ2 «Большая улица — МЖК «Кальное» — Забайкальская улица», 47аМ2 «улица Новоселов, 60 — улица Крупской», 49аМ2 «Психбольница — ТехноНИКОЛЬ», 62бМ2 «поселок Мехзавода — ТЦ «Круиз», 98 М² «улица Новоселов, 60 — поселок Семчино», 98бМ2 «улица Новоселов, 60 — поселок Семчино», 99аМ2 «ТЦ «Зельгрос» — поселок Никуличи (ОЭМЗ института Гинцветмет»)".

В поселок Ворошиловка планируют возобновить работы маршрута № 45М2. Схема движения изменится путь следования автобусов организуют через микрорайон Приокский, Канищево, Северную окружную дорогу, далее до микрорайона 1 в Песочне.

На маршруте № 71бМ2 «Березовая улица — улица Новаторов» увеличится число автобусов среднего класса с одной единицы до пяти. Маршрут № 90М2 «ОАО «Завод точного литья» — поселок Недостоево» будут обслуживать десять автобусов среднего класса.

Ранее начальник управления транспорта Вениамин Синяков рассказал, какие маршруты в Рязани отменят.