В следующем году в Рязани изменят несколько маршрутов

Несколько маршрутов отменят. Некоторые поменяют схему движения.

В следующем году в Рязани изменят несколько маршрутов. Об этом в прямом эфире 2 ноября сообщил начальник управления транспорта Вениамин Синяков.

По его словам, в 2022 году планируют увеличить число машин на маршрутах.

Изменятся маршруты автобусов № 4и № 18. Автобусы № 4 поедут через улицу Мервинскую, затем по улицам Крупской, Новаторов и обратно, через «М5 Молл» он ходить перестанет. Через торговый центр поедут автобусы № 18.

Синяков отметил, что маршрут № 41 заменит № 91.

В мае изменится маршрут № 96: по улице Спортивной он поедет по Братиславской, улице Полетаева, БСМП и торговый центр «Олимп». Это решили сделать, чтобы добавить маршрут, обслуживающий больницу скорой помощи.

В январе отменят два маршрута — № 98 и № 70.

Кардинально изменится маршрут № 33: вместо улицы Ленина он поедет по улицам Ленина, Дзержинского, Голенчинское шоссе и Славянский проспект. Также с января изменится схема движения маршруток № 82, обслуживающий Октябрьский городок. Маршрут № 88 с Театральной площади поедет по площади Мичурина, улице Дзержинского, Горбатый мост и Первомайский проспект.

По его словам, схемы троллейбусов в ближайшее время не изменятся.