С 1 декабря автобус № 10 в Рязани пустят до Семчина

«С 1 декабря путь следования автобусов № 10 продлевается с конечного остановочного пункта „Телезавод“ до остановки поселка Семчино», — говорится в сообщении.

С 1 декабря автобус № 10 в Рязани пустят до Семчина. Об этом сообщили в мэрии.

«С 1 декабря путь следования автобусов № 10 продлевается с конечного остановочного пункта „Телезавод“ до остановки поселка Семчино», — говорится в сообщении.

Расписание движения останется прежним.

Ранее автобус перестал ходить в Борки.