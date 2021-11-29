С 1 декабря автобус № 10 в Рязани пустят до Семчина
«С 1 декабря путь следования автобусов № 10 продлевается с конечного остановочного пункта „Телезавод“ до остановки поселка Семчино», — говорится в сообщении.
С 1 декабря автобус № 10 в Рязани пустят до Семчина. Об этом сообщили в мэрии.
«С 1 декабря путь следования автобусов № 10 продлевается с конечного остановочного пункта „Телезавод“ до остановки поселка Семчино», — говорится в сообщении.
Расписание движения останется прежним.
Ранее автобус перестал ходить в Борки.