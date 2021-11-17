В Рязани автобус № 10 перестанет ходить в Борки
Согласно документу, из поселка Мехзавода автобус станет ходить в Канищево (до остановки Телезавод) через Первомайский проспект, Московское шоссе, улицы Октябрьскую, Молодцова и Интернациональную.
В Рязани автобус № 10 перестанет ходить в Борки. Соответствующее постановление мэрии опубликовали в среду, 17 ноября, однако маршрут изменился уже 1 ноября.
Согласно документу, из поселка Мехзавода автобус станет ходить в Канищево (до остановки Телезавод) через Первомайский проспект, Московское шоссе, улицы Октябрьскую, Молодцова и Интернациональную.
Вместо одного автобуса на маршруте станут выходить пять.